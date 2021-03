Đất sử dụng không hiệu quả sẽ thu hồi làm trường học

Ngay sau đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành vào cuộc. Qua rà soát quy hoạch 14 khu đất tại khu vực, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất với đề xuất của Quận ủy quận 12 về nội dung dự kiến xây dựng theo chức năng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Cụ thể, Sở thống nhất với đề xuất về việc dự kiến xây dựng 3 khu đất tại phường Hiệp Thành gồm khu đất Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (25.491 m2), khu đất do Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc quản lý (11.544,6 m2), khu đất do Công ty cổ phần Cơ khí Cao su quản lý (13.007,8 m2) thành trường học, đường giao thông.

Tương tự, 3 khu đất thuộc phường Tân Thới Nhất gồm khu đất do Trung tâm Sâm và Dược liệu TP quản lý (10.784,8 m2), khu đất do Trường Trung cấp Phương Nam quản lý (7.526 m2) và khu đất do Công ty Tân Châu quản lý (18.409 m2) cũng được Sở thống nhất dự kiến quy hoạch thành trường học và đường giao thông.

Khu đất do Công ty Dệt áo len xuất khẩu Magnicon quản lý (4.598 m2) và khu đất do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam quản lý (15.587,3 m2) thuộc phường Tân Chánh Hiệp có chức năng quy hoạch thành chung cư cao tầng, công viên cây xanh, đường giao thông.

Khu đất do Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại Đồng Tiến quản lý (53.389,8 m2) tại phường Trung Mỹ Tây cũng được dự kiến xây dựng trường học.

Cũng thuộc phường Trung Mỹ Tây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đánh giá việc dự kiến xây dựng trường học trên khu đất do Công ty cổ phần xây dựng – Tư vấn Sài Gòn quản lý (15.637,1 m2) là không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Do đó, Sở đề xuất UBND TP giao Ban chỉ đạo 167 phối hợp UBND quận 12 rà soát và điều chỉnh phương án xử lý tổng thể, kê khai bổ sung nhà, đất.

Sau khi có phương án xử lý tổng thể, trong trường hợp khác với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị UBND quận 12 lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch, chuyển Sở thẩm định để trình UBND TP phê duyệt.

Riêng khu đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong quản lý (7.644 m2) tại phường Tân Thới Hiệp có chức năng quy hoạch thành đất hỗn hợp. Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho rằng để có cơ sở xem xét kiến nghị của Quận uỷ quận 12 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch từ đất hỗn hợp sang đất công viên cây xanh, Sở đề xuất UBND TP giao UBND quận 12 phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong rà soát về pháp lý quyền sử dụng đất, quá trình quản lý sử dụng và triển khai dự án đầu tư xây dựng, báo cáo UBND TP về xem xét chủ trương quản lý sử dụng đất tại vị trí khu đất theo quy định.

Đối với Trạm Cấp nước tại phường Đông Hưng Thuận do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV quản lý (110 m2) tại phường Đông Hưng Thuận, Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại phường An Phú Đông (14.278 m2) tại phường An Phú Đông và Khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (5.335,6 m2) tại phường Thạnh Lộc được Sở thống nhất với đề xuất của Quận ủy quận 12 sử dụng để đầu tư trường học hoặc chuyển về cho địa phương quản lý.