Dâu tây Trung Quốc “đội lốt” dâu tây Đà Lạt

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 24.7, Công an TP.Đà Lạt phát hiện, tạm giữ 1 xe tải chở gần 2 tấn dâu tây Trung Quốc (TQ). Lô hàng này có giấy tờ nhập khẩu từ cửa khẩu Hà Khẩu (TQ) qua Lào Cai với số lượng 10 tấn vào ngày 2.7. Chủ hàng là P.T.S (29 tuổi, ngụ TP.HCM), chuyên nghề bán dâu tây trên mạng xã hội , khai mua với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, nhưng chứng từ mua hàng trên hóa đơn là Nguyễn Thị Nhung, thể hiện giá mua 5.000 đồng/kg.

Lâu nay dâu tây TQ giá rẻ vẫn âm thầm nhập về Đà Lạt, nhưng vào mùa thu hoạch rộ ít ai để ý. Nay dâu Đà Lạt khan hiếm thì dâu tây TQ ồ ạt nhập về nên mới bị lộ Ông V.Đ.P (trồng dâu tây, ở P.8, TP.Đà Lạt) Số dâu tây này được vận chuyển từ Lào Cai qua sân bay Nội Bài (Hà Nội), "quá cảnh" sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), rồi bay ngược lên Đà Lạt để phân phối cho các vựa bán dâu tại đây. Đáng lưu ý, nếu đúng lô dâu này nhập khẩu ngày 2.7, nhưng sau 22 ngày dâu vẫn tươi rói, trong khi dâu tây Đà Lạt chỉ sau vài ngày đã bị dập, thâm bầm.

Trước đó, ngày 23.7, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng bắt giữ 3 xe tải chở 3,5 tấn dâu tây TQ tại sân bay Liên Khương chuẩn bị đưa lên Đà Lạt tiêu thụ, nhưng không có hóa đơn chứng từ. Tối cùng ngày lực lượng chức năng thu giữ tiếp hơn 6 tấn dâu tây TQ ngay tại sân bay Liên Khương; tất cả số dâu này ghi tên người nhận ngoài thùng hàng, nhưng các chủ hàng đều “bỏ của chạy lấy người”.

Ồ ạt nhập về nên mới bị lộ ?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên , từ đầu năm 2020, dâu tây TQ giá rẻ đều đặn nhập về Đà Lạt qua đường hàng không từ Nội Bài vào Liên Khương để trà trộn với dâu tây Đà Lạt hoặc “đội lốt” dâu tây Đà Lạt rồi đưa về TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ với giá cao gấp 3 - 4 lần.

Ông Nguyễn Đức Cứ cho biết tháng 5.2020, Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Dâu tây Đà Lạt" cho UBND TP.Đà Lạt. Tiếp đó, tháng 7.2020 UBND TP.Đà Lạt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho 10 tổ chức, hộ gia đình đợt đầu tiên. Việc cấp chứng nhận "Dâu tây Đà Lạt" nhằm bảo vệ thương hiệu và uy tín cho dâu tây Đà Lạt. Ông V.Đ.P (P.8, TP.Đà Lạt), nhiều năm trồng dâu tây, cho biết: "Lâu nay dâu tây TQ giá rẻ vẫn âm thầm nhập về Đà Lạt, nhưng vào mùa thu hoạch rộ ít ai để ý. Nay dâu Đà Lạt khan hiếm thì dâu tây TQ ồ ạt nhập về nên mới bị lộ". Theo ông P., có thời điểm dâu TQ về Đà Lạt giá chỉ 20.000 đồng/kg, với giá này nông dân Đà Lạt không thể "đua" nổi. Còn bà N.T.T.Th (chủ vựa dâu ở Đà Lạt) cho biết cách đây vài tháng có mối đến chào hàng dâu tây TQ giá chỉ 50.000 đồng/kg, trái rất đều, tươi rói, bà có mua thử mấy chục ký, nhưng sau khi chia ra các hộp nhỏ để bán, bà cảm thấy bị nhức đầu, xây xẩm mặt mày nên không dám mua nữa.

Ông Đỗ Đức Thuyết, chủ vườn dâu 88 Thánh Mẫu, vườn dâu canh tác tự nhiên theo phương pháp truyền thống, cho biết: “Tháng 7, Đà Lạt mưa nhiều nên dâu tây đậu trái rất ít. Mỗi ngày vườn của tôi chỉ thu hoạch được 5 - 7 kg, còn vào chính vụ từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mỗi ngày thu hoạch 80 - 100 kg”.

Bà Phạm Ngọc Trâm, chủ vườn dâu Phước Lộc, canh tác dâu trong nhà kính theo công nghệ cao với các giống dâu Nhật, New Zealand, Hàn Quốc, cho biết: “Từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, sản lượng dâu tây Đà Lạt rất ít do thời tiết . Hiện vườn dâu của tôi chỉ thu hoạch 5 - 7 kg/ngày, còn vào chính vụ thu từ 50 - 70 kg/ngày”. Do dâu khan hiếm, bà Ngọc xin mỗi khách chỉ mua 0,5 kg để nhường phần cho người khác. Dù dâu khan hiếm nhưng bà Ngọc vẫn bán giá cố định từ 350.000 - 400.000 đồng/kg (tùy loại). Theo bà Ngọc, việc nhập dâu TQ để bán sẽ làm ảnh hưởng thương hiệu dâu tây Đà Lạt.

Còn chủ vựa dâu Phúc Huệ (đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt) cho biết để giữ uy tín cho dâu tây Đà Lạt, vựa của bà không nhập dâu từ TQ dù giá rẻ. Hiện dâu tây khan hiếm, sản lượng chỉ bằng 1/10 những tháng chính vụ nên giá bán cao hơn, từ 100.000 - 200.000 đồng/kg tùy loại và tùy giống.

Lấy mẫu dâu TQ giám định

Ngày 25.7, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết sau khi Công an TP.Đà Lạt tạm giữ 2 tấn dâu tây TQ nhập vào Đà Lạt, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đưa đi TP.HCM để giám định xem có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và có chứa chất độc hại hay không để cảnh báo, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng . Theo ông Cứ, trong vài ngày qua, các cơ quan chức năng của TP phối hợp với các phường, xã tăng cường kiểm tra các quầy và điểm bán dâu tây trên địa bàn nhằm ngăn chặn việc nhập dâu tây TQ giá rẻ để “đội lốt” dâu tây Đà Lạt. UBND TP giao các phường giám sát các vựa, các điểm bán dâu để kịp thời phát hiện và xử lý.

Một cán bộ Công an TP.Đà Lạt cho biết thêm việc ngăn chặn dâu tây TQ “đội lốt” dâu tây Đà Lạt khá gay go, vì không thể cấm dâu tây TQ vào VN và Đà Lạt nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và đã qua các khâu kiểm định an toàn. Nếu người bán để nguyên nhãn mác dâu TQ hoặc ghi rõ “dâu tây TQ” để người tiêu dùng không nhầm lẫn thì không có gì phải bàn. Cái khó là làm sao phát hiện dâu tây TQ nhưng người bán nói “dâu tây Đà Lạt” hoặc gắn nhãn mác “dâu tây Đà Lạt”, để xử lý. Nếu những người buôn bán hám lợi, có hành vi gian lận thương mại sẽ khiến nhiều du khách ăn dâu tây TQ nhưng phải trả tiền cho dâu tây Đà Lạt, chưa kể vấn đề an toàn thực phẩm dâu tây TQ trôi nổi có bảo đảm hay không.