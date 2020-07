Dâu tây Trung Quốc lên Đà Lạt có dư lượng thuốc vượt 3 lần cho phép

Trước đó, báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Lạt đã bắt 1 xe tải BKS: 60C-434.88 chở 123 thùng xốp đựng quả tươi dâu tây Trung Quốc với tổng trọng lượng khoảng hơn 1,5 tấn từ sân bay Tân Sơn Nhất lên TP.Đà Lạt để tiêu thụ.Tại cơ quan công an, chủ hàng Phạm Trung Sơn (27 tuổi, thường trú TP.HCM) đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng ngày 23.7 của bên bán hàng là một công ty ở tỉnh Lào Cai và người mua là Nguyễn Thị Nhung ở Hà Nội với số lượng là 2 tấn dâu tây quả tươi (5.000 đồng/kg). Ngoài ra, chủ hàng cũng xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Trạm kiểm dịch thực vật Kim Thành (Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VIII) cấp ngày 2.7.2020. Theo như giấy chứng nhận nói trên, đến khi bị công an bắt ngày 24.7 là đã qua 22 ngày nhưng có thể thấy số dâu tây Trung Quốc nói trên vẫn tươi rói, quả đều tăm tắp. Trong khi đó, bình thường dâu tây Đà Lạt sau khi hái chỉ vài ngày là đã bầm dập, bắt đầu hỏng.