Sau sân bay Liên Khương, dâu tây Trung Quốc lên Đà Lạt từ Tân Sơn Nhất

Sáng 24.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt xe tải BS: 60C-434.88 chở cả trăm thùng dâu tây Trung Quốc vào địa bàn TP.Đà Lạt để tiêu thụ.

Xe tải chở dây tây Trung Quốc từ sân bay Tân Sơn Nhất lên Đà Lạt Ảnh: Gia Bình

Tài xế xe tải nói trên là Nguyễn Thanh Hà (43 tuổi, thường trú TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) khai nhận tại cơ quan công an, số hàng này được chở thuê từ sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM) cho chủ hàng ở Đà Lạt. Khoảng 2 giờ sáng 24.7, xe xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất để đến TP.Đà Lạt khoảng hơn 8 giờ sáng cùng ngày thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Lạt bắt giữ khi xe đang dừng trên đường Lê Văn Tám (TP.Đà Lạt). Cũng theo tài xế này, vì chủ hàng nói số hàng dâu tây Trung Quốc nói trên có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nên anh mới nhận chở.

Tài xế xe tải làm việc với cơ quan công an Ảnh: Gia Bình

Trong khi đó, tại cơ quan công an, chủ hàng Phạm Trung Sơn (27 tuổi, thường trú TP.HCM) đã xuất trình một số giấy tờ liên quan và Sơn khăng khăng cho rằng hợp pháp. Giấy tờ gồm có hóa đơn giá trị gia tăng ngày 23.7 của bên bán hàng là một công ty ở tỉnh Lào Cai và người mua là Nguyễn Thị Nhung ở Hà Nội với số lượng là 2 tấn dâu tây quả tươi với giá trị 10 triệu đồng. Đồng thời Sơn cũng trưng ra giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Trạm kiểm dịch thực vật Kim Thành (Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VIII) cấp. Giấy chứng nhận trên ghi rõ là dâu tây quả, nước xuất khẩu là Trung Quốc; cửa khẩu đi: Hà Khẩu – Trung Quốc, cửa khẩu đến: Lào Cai – vận chuyển đến các tỉnh thành trong nước.

Công an TP.Đà Lạt làm việc với chủ hàng Ảnh: Gia Bình

22 ngày quả dâu vẫn tươi kỳ lạ

Điều đáng nói, theo như giấy chứng nhận nói trên ghi thời gian kiểm tra là từ ngày 2.7.2020, nhưng tại Công an TP.Đà Lạt ngày 24.7, số dâu tây Trung Quốc nói trên vẫn rất tươi, quả đều tăm tắp, lá dâu đậy bên trên vẫn tươi, không có dấu hiệu héo úa dù đã qua mấy chục ngày, trong khi bình thường dâu tây Đà Lạt sau khi hái chỉ vài ngày là đã bầm dập, thâm, bắt đầu hư hỏng.

Sau 22 ngày quả dâu tây Trung Quốc vẫn tươi rói Ảnh: Gia Bình

Trung tá Nguyễn Thế Nhật – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Lạt, cho biết: “Qua kiểm đếm, chiếc xe tải nói trên chở tất cả 123 thùng xốp đựng quả tươi dâu tây Trung Quốc với tổng trọng lượng khoảng hơn 1,5 tấn. Số giấy tờ mà chủ hàng Phạm Trung Sơn đưa ra là không đảm bảo theo quy định. Ban đầu, chủ hàng khăng khăng nói là mình đúng, nhưng qua đấu tranh, chủ hàng đã thừa nhận là giấy tờ không đảm bảo đúng theo quy định cho hơn 1,5 tấn dâu tây Trung Quốc nói trên. Hiện Công an TP.Đà Lạt đã tạm giữ tất cả số lượng dâu tây Trung Quốc này cùng xe tải tang vật và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục điều tra xử lý”.

Số thùng xốp đựng dâu tây Trung Quốc trên xe tải Ảnh: Gia Bình