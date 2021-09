Đến lúc tính chuyện mở cửa kinh tế TP.HCM: Không thể tổ chức mỗi doanh nghiệp thành một 'pháo đài'

TS.Lý Ngọc Điệp, Trưởng nhóm kinh tế - dự án TP.HCM thuộc Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, nhận định mọi kịch bản phục hồi kinh tế , tái tạo việc làm… đều phải xây dựng trên yếu tố là khả năng kiểm soát dịch của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Theo kinh nghiệm của các nước đi trước như Singapore , Mỹ, New Zealand..., việc mở cửa lại hoạt động kinh tế chia làm 3 giai đoạn và đều tùy theo khuyến nghị của bên y tế. Chẳng hạn, giai đoạn 1 sẽ mở cửa các ngành thiết yếu không tụ tập đông người, không cần tiếp xúc nhiều với khách; Bắt buộc giãn cách 2m, tránh tập trung dưới 10 người, bắt buộc đeo khẩu trang; Tăng cường giao dịch online, giao hàng tận nơi hoặc nhận hàng tại chỗ... Đến giai đoạn 2 thì các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như bán lẻ, ăn uống, du lịch , rạp chiếu phim… được phép mở cửa nếu đảm bảo quy tắc giãn cách và vệ sinh an toàn. Tuy nhiên các biện pháp về biên giới vẫn được thắt chặt; các sự kiện quy mô lớn hơn 100 người bị hủy bỏ hoặc hạn chế quy mô; người dân được yêu cầu làm việc từ xa, hạn chế di chuyển và tiếp xúc xã hội. Giai đoạn 3 là người dân được khuyến khích làm việc từ xa; các sự kiện xã hội quy mô nhỏ hoặc có phương án giãn cách an toàn được phép mở lại; các hoạt động kinh doanh không thiết yếu được phép mở cửa hoàn toàn trong điều kiện đảm bảo giãn cách và vệ sinh an toàn...