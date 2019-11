Dịch tả lợn châu Phi thổi bay lợi nhuận nhiều doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Tập đoàn Dabaco (DBC) ghi nhận doanh thu thuần 1.810,7 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi gộp giảm 27% xuống còn 248 tỉ đồng. Hoạt động tài chính trong kỳ cũng ghi nhận chi phí tăng 80% lên 81 tỉ đồng, chủ yếu từ chi phí lãi vay. Kết thúc quý 3/2019, doanh nghiệp này chỉ đạt lợi nhuận sau thuế gần 19,4 tỉ đồng, giảm hơn 87% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Dabaco đạt doanh thu thuần 5.102 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của Dabaco giảm đến 80% xuống 47 tỉ đồngvà chỉ mới đạt 13% kế hoạch năm 2019.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp, đại diện Dabaco cho biết chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Trong nửa đầu năm nay, giá các sản phẩm lợn giống, lợn thịt xuống thấp trong thời gian dài, kéo theo các sản phẩm chăn nuôi khác cũng giảm theo. Đến quý 3/2019, dù giá có tăng nhưng do nhiều người nuôi giảm đàn đã khiến sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ và sản lượng con giống của các công ty con thuộc Dabaco sụt giảm đáng kể. Doanh thu của khối chăn nuôi giảm, đặc biệt là khối chăn nuôi lợn giảm làm cho kết quả sản xuất kinh doanh của Dabaco xuống thấp so với cùng kỳ.