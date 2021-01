Lấy ý kiến cư dân

Để điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu đô thị An Phú – An Khánh , UBND quận 2 đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan nhằm công khai, minh bạch cho người dân nắm rõ và đóng góp ý kiến trước khi trình UBND TP.HCM phê duyệt. Theo đó, từ ngày 3.9.2020 đến ngày 3.10.2020, UBND phường An Phú đã phối hợp với địa phương tiến hành niêm yết công khai phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị An Phú – An Khánh tại trụ sở UBND phường An Phú và trụ sở khu phố 5, phường An Phú.

Quy hoạch 1/2000 của khu đô thị An Phú - An Khánh đã được duyệt khá lâu và hiện một số hạng mục đã không còn phù hợp nên UBND quận 2 đề xuất điều chỉnh Ảnh: Đình Sơn

Kết quả, sau 1 tháng lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đa số người dân hiểu được những tiện ích mang lại cho cuộc sống người dân khi khu đô thị An Phú - An Khánh được điều chỉnh phù hợp với một thành phố hiện đại, có không gian sống thân thiện, xanh với môi trường. Theo báo cáo của UBND phường An Phú, trong số 2.241 phiếu lấy ý kiến người dân về việc thay đổi quy hoạch, có 63% người dân đồng ý, 34,66% người dân không đồng ý và 2,33% người dân có ý kiến khác.

Nâng tầng các chung cư

Phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị An Phú - An Khánh nhằm khắc phục những hạn chế trong quy hoạch đô thị đã được phê duyệt từ hơn 20 năm nay.

2 giáp đường 34 và 34A trước đây được quy hoạch bãi giữ xe, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (VIUP) đề xuất điều chỉnh thành chức năng công viên cây xanh. Đối với trường mầm non khu C, theo quy hoạch 1/500 được duyệt trước đây với diện tích 4.644 m2 và 1 sân 2 và bổ sung thêm 1 trường tiểu học giáp đường Cao Đức Lân, liền kề với khu đất trường mầm non với diện tích 4.089,1 m2. Từ đó, UBND quận 2 đưa ra phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hiện nay như sau: giữ nguyên chức năng sân bãi đối với khu đất phía sau trường THPT Thủ Thiêm. Đối với khu đất 1.696 mgiáp đường 34 và 34A trước đây được quy hoạch bãi giữ xe, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (VIUP) đề xuất điều chỉnh thành chức năng công viên cây xanh. Đối với trường mầm non khu C, theo quy hoạch 1/500 được duyệt trước đây với diện tích 4.644 mvà 1 sân thể thao nay được đề xuất giảm xuống còn 2.639,9 mvà bổ sung thêm 1 trường tiểu học giáp đường Cao Đức Lân, liền kề với khu đất trường mầm non với diện tích 4.089,1 m

Đối với công viên khu A với diện tích 10.504 m2, được đề xuất hoán đổi thành 92 nền và diện tích cây xanh được hoán chuyển sang 3 lô nền đất ở có ký hiệu AC9, A15 và CXdc4…

Việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của khu đô thị An Phú - An Khánh nhằm phù hợp với việc thành lập thành phố Thủ Đức Ảnh: Đình Sơn

Bên cạnh đó, chung cư khu E được đề xuất tối đa 40 tầng, khu CT8 (đường Lương Định Của) cao 37 - 38 tầng, khu CT7 cao 34 tầng, lô chung cư CT2 được nâng lên tối đa 35 tầng, chung cư giáp đường Trần Lựu và đường số 4 cao 35 tầng, chung cư giáp đường 12A và đường 37 cao 30 tầng, lô CT5 và CT6 giáp đường Vũ Tông Phan 34 tầng…