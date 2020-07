Doanh nghiệp địa ốc ‘ngấm đòn’ Covid-19

Nguyên nhân chính theo các doanh nghiệp đều do dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh khiến tiến độ bán hàng và thu tiền chậm lại, thậm chí không có doanh thu. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) báo cáo quý 2/2020 doanh thu thuần đạt 478 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu giảm từ doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản . Điều này dẫn đến công ty thua lỗ hơn 29 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DXG đạt doanh thu gần 1.080 tỉ đồng giảm hơn một nửa và lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỉ đồng, giảm 81% so với nửa đầu năm 2019. Tại thời điểm hết tháng 6, tồn kho của DXG tăng 30% so với đầu kỳ, lên 8.844 tỉ đồng, bằng 42% tổng tài sản…