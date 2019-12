Bất động sản cần sự ổn định, lâu dài

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, bảng giá đất tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách của nhà nước từ đất đai và thị trường bất động sản . Hiện nay, nguồn thu ngân sách từ đất thường chiếm khoảng trên dưới 8% tổng nguồn thu ngân sách. Bảng giá đất là một trong những cơ sở quan trọng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập do chuyển nhượng bất động sản, giá khởi điểm đấu giá...

Do vậy, nếu tăng có thể tăng như mức đề xuất tăng của Hà Nội bằng khoảng 15% so với giá thị trường thay vì mức 41%. Ngoài ra cần bãi bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần” mà giao quyền cho HĐND, UBND cấp tỉnh chủ động, chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất. Đồng thời về lâu dài, đề nghị quy định khoản thu tiền sử dụng đất là một sắc thuế như đề xuất của UBND TP.HCM trình Chính phủ: “Về lâu dài đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất”. Theo ông Châu, làm được điều này vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin - cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho nhà nước.

Trong hội thảo “ Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn TP”, do UBND TP.HCM tổ chức mới đây, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay do giá đất của TP biến động quá nhanh nên TP đang kiến nghị cho phép hằng năm được điều chỉnh từ 5 - 7% giá đất so với trước. Điều này sẽ giúp tạo ra một mặt bằng mới tác động đến chính sách bồi thường cũng như thị trường nhà đất. Với cách tăng đều đặn hằng năm như vậy, sẽ dễ thở hơn cho người dân, DN.