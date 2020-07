Doanh nghiệp khó khăn, ngươi lao động tiếp tục mất việc

Ngay từ đầu tháng 3, chị Hồng ở Quảng Ngãi đã phải quay trở lại quê khi chủ cơ sở may tại Q.Bình Tân (TP.HCM) thông báo cho nghỉ vì không bán được hàng. Chị Hồng cho biết, cơ sở may này đưa gia công bên ngoài và chỉ thuê 2 người phụ ở nhà. Vì chị lớn tuổi hơn nên cho nghỉ, chủ chỉ giữ lại một người phụ. "Về quê thì làm gì?" - “Cũng không biết làm gì hơn nhưng giờ đi xin chỗ khác ở TP.HCM không được, các mối bỏ hàng ở TP.HCM đều giảm lượng, người làm công thất nghiệp nhiều, lớn tuổi như tôi, khó có cơ hội. Thôi thì về quê, sống tằn tiện qua ngày chờ khi nào có việc mới vào lại thành phố”, chị Hồng ngậm ngùi.

Hai vợ chồng anh Quang ngụ ở Q.Tân Phú buôn bán tự do cũng cho biết hàng hóa ế ẩm, tiền kiếm được ít hơn trước nên đã trả bớt 1 phòng trọ cho chủ nhà để tiết kiệm tiền. “Hai vợ chồng cùng 2 đứa con cũng lớn, cộng thêm 2 chiếc xe máy đi lại nên ở một phòng trọ quá chật. Nhưng lúc này tui bán quần áo ế ẩm quá nên đành chịu. Cả nhà bảo nhau ráng ráng ở chật tí. Khi nào buôn bán dễ hơn thì lại thuê thêm phòng như trước kia. Tính ra sau hơn 4 tháng trả phòng cũng tiết kiệm được gần cả chục triệu đồng”, anh Quang nói.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 2/2020 cả nước có thêm 2,4 triệu lao động mất việc, tỷ lệ thất nghiệp cả nước quý 2 năm nay tăng 2,73% (khoảng 1,3 triệu người), trong đó khu vực thành thị tăng 4,46% so với quý trước. Tổng cộng tính đến tháng 6, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm những người mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trong đó có khoảng 17,6 triệu người bị giảm thu nhập do dịch bệnh, chiếm tỷ trọng 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng; 897.500 người thất nghiệp... Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 72% lao động bị ảnh hưởng; tiếp đến là khu vực công nghiệp xây dựng có 67,8% lao động bị ảnh hưởng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 25,1% lao động bị ảnh hưởng.

Đó chỉ là 2 trường hợp trong số hàng triệu lao động đã bị mất việc hay bị tác động bởi dịch Covid-19. Cuối tháng 6, Công ty PouYuen đã thông báo cho nghỉ việc gần 3.000 công nhân trong tổng số khoảng 60.000 lao động do đơn hàng liên tục giảm mạnh. PouYuen được xem là một trong những công ty sản xuất giày có quy mô lớn nhất tại VN hiện nay. Việc cắt giảm lao động của công ty này không quá bất ngờ đối với nhiều doanh nghiệp (DN) ngành dệt may và da giày. Thậm chí, có một vài công ty may đã đóng cửa tạm ngưng hoạt động kể từ đầu tháng 4 đến nay vì không thể tìm ra đơn hàng.