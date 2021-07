Doanh nghiệp mong sớm có vắc xin để sản xuất trở lại

Ngay cả nhiều doanh nghiệp đăng ký tổ chức 3T vẫn không đạt tiêu chuẩn mà đơn vị phòng chống dịch đặt ra, buộc phải tạm ngưng tiếp. Giải pháp họ chờ đợi là sớm có vắc xin chích cho công nhân.

“Vẫn ngưng vì không thể đáp ứng nổi” là câu trả lời buồn bã của ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Liên kết thương mại Toàn Cầu (chủ thương hiệu cà phê trái cây Meet More ), sau gần 1 tuần TP.HCM áp dụng quy định “3T” đối với các doanh nghiệp (DN) sản xuất. Lý do vẫn là không thể tổ chức được bữa ăn bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cho chỉ 40 công nhân (CN) đang làm tại xưởng. Bên cạnh đó là chỗ ăn, nghỉ, nhà vệ sinh, nhà tắm..., chưa kể cần có thêm lực lượng quản lý bổ sung nữa. “Quá nan giải và quá khó bởi ngay cả khi cho thêm thời gian để chuẩn bị, tại H.Hóc Môn, nơi nhà xưởng đặt, không “đào đâu” ra chỗ để triển khai lưu trú cho CN”, ông Luận nói.