Doanh nghiệp thấm mệt vì Covid-19

Cục Công nghiệp dẫn báo cáo của Bộ KH-ĐT cho biết, các chỉ tiêu tăng trưởng của công nghiệp phụ thuộc rất lớn vào tình hình khống chế dịch bệnh, cụ thể: Trường hợp dịch bệnh kết thúc trong quý 1/2020, dự kiến giá trị gia tăng ngành công nghiệp quý này chỉ tăng 5,18% so với cùng kỳ 2019; trong đó, ngành chế biến, chế tạo - là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các ngành công nghiệp - chỉ tăng 6,28% trong quý 1 (so với dự kiến 10,47% trước đây). Trường hợp dịch bệnh kết thúc cuối quý 2, dự kiến giá trị tăng thêm ngành công nghiệp trong quý 2 tăng 5,33% so với cùng kỳ 2019; trong đó, ngành chế biến, chế tạo chỉ tăng 6,23% trong quý 2 (so với dự kiến 11,21% trước đây).