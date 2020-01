Doanh nhân ăn tết

Tết là dịp các doanh nhân dành thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè và tự thưởng cho mình những niềm vui giản dị như ngủ một giấc thật dài; cùng xem một bộ phim với con cái, refresh bản thân để chuẩn bị năng lượng cho một năm mới.

Bạn bè vẫn hay đùa bảo tôi là công dân toàn cầu, hôm nay làm việc ở Nhật, ngày mai bay sang Hồng Kông, tuần sau lại có mặt tại trụ sở công ty ở New York (Mỹ) rồi. Nên nói gói gọn trong một chữ tết Việt, Tết Nguyên đán tôi chỉ nghĩ ngay hai chữ “gia đình”. May mắn năm nay tôi đã về cùng gia đình dịp tết Tây rồi, tết ta không về được vì vướng công việc. Với tôi, tết ta hay tết Tây đều gắn kết với hai chữ “gia đình” một cách thiêng liêng nhất. Năm nay tết ta rơi đúng ngày 25.1, ngày đó tôi có hội nghị quan trọng với đối tác ở New York. Chính vì làm việc bình thường nên các lễ nghĩa liên quan đến tết đối với gia đình, tôi phải thực hiện từ xa, như gọi điện chúc tết, gửi tiền mừng tuổi... Gia đình tôi có 4 đời sống ở Canada, chúng tôi tôn trọng tết truyền thống và hướng dẫn con cháu biết rõ ngày tết truyền thống này có ý nghĩa với người Việt thế nào. Dù đang sống và làm việc tại Canada, chúng tôi luôn cố gắng tổ chức bữa ăn tất niên mừng năm mới cùng đại gia đình. Nếu đang ở nước ngoài, bất luận thế nào, con cháu phải nhớ để gọi điện về chúc tết ông bà, người thân.