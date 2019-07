Đóng cửa các mỏ than lộ thiên ở Hòn Gai năm 2020 để phục hồi môi trường

Theo ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, đến hết năm 2019, các mỏ lộ thiên ở khu vực Hòn Gai (Quảng Ninh) sẽ đóng cửa để phục hồi môi trường. Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg, ngày 14.3.2016.

“Tỉnh Quảng Ninh đang phát triển từ nâu sang xanh, chính vì vậy rất cần sự hợp tác của ngành than. Thời gian qua Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ( TKV ) đã có những sự hợp tác cùng với tỉnh rất đáng ghi nhận. Điển hình như việc di dời Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, hoàn nguyên các bãi thải mỏ”, ông Đọc cho biết.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương này đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy du lịch, dịch vụ làm trọng tâm. Việc này đã được tỉnh cụ thể hoá bằng việc đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ, kêu gọi đầu tư các hệ thống khách sạn, khu vui chơi đẳng cấp quốc tế trên địa bàn.

“Đến thành phố du lịch mà để bụi bặm là không được. Vì thế tỉnh đã phối hợp với ngành than đóng các mỏ lộ thiên để phục hồi môi trường, đồng thời vận động ngành than chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò với công nghệ cao”, ông Hậu cho biết.

Theo TKV, trong 6 tháng đầu năm, sản lượng than khai thác của đơn vị đạt 21,85 triệu tấn, đạt 54% kế hoạch năm, tăng 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 22,82 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ. Doanh thu của TKV đạt gần 67.700 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch năm bằng 103% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu than hơn 38.490 tỉ đồng, đạt 56% kế hoạch năm, bằng 112% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đại diện của TKV cũng cho biết, Tập đoàn này cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, đó là một số đơn vị vẫn thiếu lao động thợ lò và tồn hơn 600.000 tấn than cám…