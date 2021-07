Dòng tiền chảy vào cổ phiếu HOSE gia tăng trong ngày đầu áp dụng hệ thống mới

Hôm nay là phiên đầu tiên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) chính thức đưa hệ thống giao dịch mới do FPT cung cấp sau 3 tháng thực hiện để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh trên sàn này. Điều đó giúp cho thị trường giao dịch sôi động ngay từ đầu phiên. Mặc dù vẫn còn một số thời điểm tình trạng kết nối của vài công ty chứng khoán với HOSE chưa thông suốt nhưng nhìn chung hệ thống giao dịch ổn định. Điều này đưa thanh khoản thị trường cải thiện hơn so với các phiên trước. Tổng cộng giá trị giao dịch đạt 33.200 tỉ đồng, tăng 5,3% so với phiên cuối tuần qua. Riêng giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 25.900 tỉ đồng, tăng gần 13,6%.