Ngân hàng tiếp tục lãi lớn trong quý 2

Sáng 5.7, Trung tâm phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2021 của 33 công ty niêm yết, trong đó có 27 công ty có tăng trưởng lợi nhuận và 6 công ty có lợi nhuận dự kiến sụt giảm. Đáng chú ý, trong số này hầu hết các ngân hàng đều ước có lãi lớn.

Những nhà băng được SSI Research công bố ước lợi nhuận dương gồm ACB, BID, CTG, HDB, MBB, MSB, TCB, TPB, VCB, VIB, VPB. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - ước đạt 5.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của CTG sẽ đạt 13.000 tỉ đồng, tăng 74% so với 6 tháng đầu năm 2020. Mức tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của nhà băng này lần lượt đạt 4,8% và 3,4% so với đầu năm cũng như NIM (biên lợi nhuận) được cải thiện do lãi suất huy động thấp và nguồn tiền bổ sung từ phí trả trước của thỏa thuận bancassurance độc quyền được ký kết gần đây với Manulife.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) ước tính lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 đạt 1.650 tỉ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 2.800 tỉ đồng, tăng mạnh 187% so với cùng kỳ năm 2020. SSI Research cho rằng mức tăng trưởng của MSB được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ 10,5% so với đầu năm, cũng như NIM được cải thiện do lãi suất huy động thấp và nguồn tiền bổ sung từ phí trả trước của thỏa thuận bancassurance độc quyền được ký kết gần đây với Prudential (thu nhập quý 2/2021 đã bao gồm khoảng 500 tỉ đồng phí trả trước bancassurance từ Prudential).

Còn với HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - mặc dù tăng trưởng tín dụng so với đầu năm dự kiến chậm hơn so với các ngân hàng khác do hạn mức tín dụng được cấp ban đầu thấp hơn, nhưng tăng trưởng so với cùng kỳ tương đối đáng kể với khoảng 19%, giúp tăng trưởng thu nhập lãi thuần ổn định ở mức 19-20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập từ phí tăng mạnh do HDB đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bancassurance kể từ quý 4/2020. Vì vậy, bộ phận phân tích của SSI cũng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 dự kiến đạt 2.400 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020.