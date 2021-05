Thu nhập của nhân viên Techcombank dẫn đầu ngành ngân hàng

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) kết thúc quý 1/2021 đạt lãi trước thuế hơn 5.518 tỉ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng này hiện có 11.882 nhân viên, tăng 0,68% so với cuối năm vừa qua. Báo cáo cũng cho biết thu nhập bình quân của nhân viên trong quý 1/2021 của Techcombank là 42 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với cuối năm 2020. Hiện mức thu nhập bình quân của nhân viên Techcombank cũng đang dẫn đầu trong ngành ngân hàng.