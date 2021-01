Kết thúc 'năm Covid', Techcombank báo lãi gần 16.000 tỉ đồng

Kết thúc năm 2020, doanh thu (TOI) của ngân hàng này đạt 27.000 tỉ đồng, tăng 28,4% so với doanh thu năm 2019 và vượt mức tăng 18,0% của chi phí hoạt động. Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) năm 2020 đạt 18.800 tỉ đồng, tăng 31,5%, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 4.200 tỉ đồng, tăng 28,8%, thu nhập từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tiếp tục đóng góp nhiều nhất vào NFI, đạt 1.000 tỉ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái, với khối lượng phát hành trái phiếu là 66.800 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31.12.2020, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,5%, thấp hơn mức 0,6% tại 30.9.2020 và 1,3% tại 31.12.2019. Tỷ lệ nợ xấu giảm do Ngân hàng đã chủ động xử lý nợ xấu để củng cố sức mạnh bảng cân đối trước các tác động của đại dịch lên nền kinh tế. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 31.12.2020 là 171,0% so với lần lượt các mức 148,0% và 94,8% tại 30.9.2020 và 31.12.2019.

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank trong năm qua đạt 15.800 tỉ đồng, tăng 23,1% so với năm 2019, cao hơn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua là 21,5%. Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình với tit suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng đạt 3,1% và củng cỗ vị thế vốn vững chắc của mình thông qua chỉ số CAR theo Basel II đạt mức 16,1% vào cuối năm 2020. Có thể thấy, Techcombank đã kết lại quá trình thực hiện chiến lược 2016 – 2020 rất thành công, đạt được những kết quả tốt đẹp trong điều kiện kinh tế khó khăn tại Việt Nam do đại dịch Covid-19

Đồng thời, cùng với Chính phủ và toàn ngành ngân hàng, Techcombank cũng thực hiện các biện pháp giúp phục hồi nền kinh tế, chia sẻ khó khăn với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với gói hỗ trợ toàn diện lên tới 41.200 tỉ đồng, gồm tái cơ cấu, miễn giảm lãi và giãn nợ cho hơn 3.200 khách hàng.

Trước đó, vào tháng 10.2020, Techcombank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng thanh toán tốt nhất tại Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng; Được FinanceAsia trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2020” và khoản vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD đã được The Asset trao giải “Khoản vay hợp vốn tốt nhất Việt Nam năm 2020”.