Dự án giao thông 'phập phồng' thi công giữa dịch

Thế nên với nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam đang triển khai tại khu vực phía nam, khó khăn không chỉ do thiếu vật liệu, mà còn lo thiếu nhân sự, nguy cơ phải “đóng cửa” công trường nếu có nhiều ca nhiễm Covid-19

Cũng theo ông Khoát, dự án đã thực hiện được 13 - 14% giá trị xây lắp. Đây là giai đoạn cao điểm bản lề, song lại đang gặp rất nhiều khó khăn về huy động vật tư thiết bị đặc chủng, đặc biệt là thiếu đất đắp. “Nếu so với kế hoạch xây dựng thì tiến độ dự án đang chậm, nhưng nguyên nhân khách quan là dịch Covid -19. Nguồn đất đắp xây dựng cũng rất căng, dù Chính phủ mới đây đã có nghị quyết tháo gỡ, nhưng trong thực hiện vẫn vướng bởi luật Khoáng sản. Ban cũng đã đề xuất lên Bộ GTVT để kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ, mục tiêu cuối năm là hoàn thành cơ bản khối lượng đào đắp nền của dự án”, ông Khoát chia sẻ.

Tương tự, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cũng đang gặp khó khăn, xe vận chuyển vật liệu, máy móc không vào được do Đồng Nai đã thực hiện giãn cách xã hội . Dù thực hiện “3 tại chỗ”, vừa thi công vừa phòng dịch, song vẫn xảy ra trường hợp công nhân dính F0, nhiều công nhân khác thành F1, F2 phải cách ly.

Ngày 30.7, Bộ GTVT đã chính thức ký hợp đồng thực hiện dự án PPP Cam Lâm - Vĩnh Hảo với liên danh nhà đầu tư, sau thời gian đàm phán kéo dài. Trước đó, 2 dự án PPP khác là Nha Trang - Cam Lâm và Diễn Châu - Bãi Vọt đã được ký kết hợp đồng cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5 km, tổng vốn đầu tư 8.925 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư gần 3.800 tỉ đồng (vốn chủ sở hữu khoảng 1.030 tỉ đồng, vốn vay khoảng 2.800 tỉ đồng), nguồn vốn nhà nước tham gia dự án khoảng 4.200 tỉ đồng. Sở dĩ quá trình đàm phán kéo dài do Bộ GTVT và liên danh nhà đầu tư (do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu) phải trải qua nhiều lần thương thảo chi tiết về các vướng mắc tài chính , thủ tục pháp lý. Nhà đầu tư cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn vật liệu khan hiếm và biến động giá của sắt thép, cát đá... cùng yêu cầu của các tổ chức tín dụng về bảo lãnh doanh thu, trong khi hợp đồng dự án không áp dụng.