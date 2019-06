Dự án 'ma' náo loạn thị trường

Lừa đảo khắp nơi

Từ giữa năm 2017 trên các phương tiện truyền thông đã từng cảnh báo việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) giới thiệu là chủ đầu tư 14 dự án, từ Alibaba Long Phước 1 đến Alibaba Long Phước 14 tại Long Thành (Đồng Nai) và rao bán khắp nơi.

Thời điểm đó, ngoài khu đất được giới thiệu là dự án Alibaba Long Phước 1 đã làm xong con đường nhựa nhỏ xây dựng không phép, còn lại đều là những khu đất cỏ mọc um tùm, đất trồng cây cao su nhỏ lẻ với hiện trạng là đất nông nghiệp do các cá nhân đứng tên. Thế nhưng, Công ty Alibaba đã tự vẽ bản đồ quy hoạch thành các dự án, khu đô thị “hoành tráng” để bán nền đất.

Dù vẫn là đất nông nghiệp nhưng công ty này mở bán đất ở, thu của khách hàng đến 95% giá trị hợp đồng. Thậm chí, Alibaba còn “mạnh miệng” tuyên bố 1 năm sau sẽ mua lại với lãi suất 28%, nhiều dự án lợi nhuận cam kết đến 38%. Nếu khách hàng mua giữa chừng không có khả năng thanh toán tiếp thì công ty trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng 150% trên tổng số tiền đã đóng.

Ảnh: Khả Hòa Trước tình trạng nở rộ dự án “ma”, chính quyền nhiều quận, huyện ở TP.HCM phải gắn biển cảnh báo

Đến nay chỉ tính riêng trên địa bàn H.Long Thành, công này cùng với Công ty cổ phần địa ốc Tia Chớp (cùng hệ thống - NV) đã bắt tay nhau bán đất nền ở 21 khu đất. Theo UBND H.Long Thành, những vị trí mà 2 công ty này rao bán, phần lớn đều là đất quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Hai công ty trên đã tự thiết kế giao thông ngang dọc khu đất kết nối ra quốc lộ 51 và chia đất ra những lô nhỏ không đúng thực tế rồi rao bán.

Các công ty bán đất “ma”, nhất là Công ty Alibaba có rất nhiều sai phạm, thậm chí có thể khởi tố hình sự. Bởi vì chính quyền chậm can thiệp và không cứng rắn nên đã để cho một phần nhỏ cá nhân vì coi thường pháp luật, coi thường dư luận, gây phương hại đến lợi ích người dân, nhà nước và toàn xã hội. Luật sư Trần Đức Phượng Cũng thời gian này, Cũng thời gian này, Công ty Alibaba tự xưng là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi khu vực VIII - 3, có diện tích 97,58 ha, pháp lý sổ đỏ thổ cư 100% và công bố bán 1.000 nền bằng phiếu đặt chỗ nhận đặt cọc 50 triệu đồng/nền, giá bán đất nền là 5,5 triệu đồng/m2, trong khi dự án này là của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc (thuộc UBND TP.HCM). Các cơ quan chức năng của TP thời điểm đó cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng “nhận vơ” của Alibaba để người dân cảnh giác nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó, không có xử lý gì thêm.

Được đà, Công ty Alibaba tiếp tục rao bán hàng loạt dự án tại huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Tất cả các dự án Công ty Alibaba rao bán đều được các cơ quan chức năng khẳng định là dự án “ma”, không thuộc quyền sở hữu của Công ty Alibaba. Cụ thể, ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã khẳng định: “UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quyết định liên quan đến thỏa thuận địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để Công ty Alibaba thực hiện dự án nói chung và các dự án bất động sản riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Tình trạng dự án “ma”, các công ty lừa đảo ngày càng nở rộ ở khắp nơi. Đơn cử tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ riêng ở TX.Phú Mỹ, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ, cho biết nơi đây có tới 113 dự án “ma” là đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân tự ý mở đường, phân lô bán trái phép, không thể ra sổ đỏ và không thể xây dựng được. Mới đây UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã công bố, cảnh báo đến người dân hàng loạt dự án “ma” trên địa bàn tỉnh này. Tại TP.HCM, thời gian qua, UBND một số quận huyện như quận 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn... đã phải phát đi các thông báo, cắm biển báo lừa đảo bán đất nền tại rất nhiều khu đất. Chỉ riêng Q.12, chính quyền nơi đây đã công khai vị trí 10 khu đất nền mà giới đầu nậu lừa bán đất bởi đây là những khu đất nông nghiệp, đất quy hoạch là công viên, giáo dục. H.Hóc Môn cũng có hàng chục khu đất nông nghiệp, công viên bị các đầu nậu tự phân lô lừa bán. UBND Q.Bình Tân cũng đã công bố 9 lô đất bị lập dự án “ma” bán cho người dân tại 6 phường An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A.

Ảnh: Nguyễn Long Cưỡng chế dự án “ma”, cơ quan chức năng bị người của Công ty Alibaba chống đối và hủy hoại phương tiện

Lan rộng vì xử lý không nghiêm

Sở dĩ Công ty Alibaba có thể lộng hành ở khắp nơi cũng như tình trạng cò, đầu nậu bán dự án “ma” ở khắp nơi là do xử lý không nghiêm. Cuối năm 2017, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý những sai phạm của Công ty Alibaba. Thậm chí, Bộ Công an, Công an TP.HCM cũng đã vào cuộc điều tra các sai phạm của Công ty Alibaba, nhưng đến nay kết quả vẫn “bặt vô âm tín”.

Tại Đồng Nai, nơi Công ty Alibaba hoạt động rầm rộ nhất, chính quyền địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh đều phải vào cuộc, liên tục công bố các thông tin cảnh báo người dân tránh mua các dự án "ma". Mới đây đích thân ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UNBD tỉnh Đồng Nai, đã phải tổ chức họp báo công khai các sai phạm của công ty này, có văn bản nghiêm cấm phân lô bán nền, cảnh báo người dân không nên tham gia mua bán và giao dịch để không bị thiệt hại về tài chính. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND H.Long Thành và các sở ngành liên quan làm rõ việc sai phạm của Công ty Alibaba để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, chính quyền nơi đây cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xử lý dự án “ma” trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án của Công ty Alibaba. Mở đầu cho “chiến dịch” này, giữa tháng 6.2019, UBND TX.Phú Mỹ đã ra quân cưỡng chế đối với các dự án “ma” xẻ đất nông nghiệp làm đường, phân lô trái phép mà Công ty Alibaba tự nhận là dự án của mình. Khi cơ quan chức năng đưa người và xe cuốc xuống cưỡng chế thì hàng trăm người mặc áo của Công ty Alibaba đã chống trả quyết liệt, thậm chí đập phá xe cuốc. Những người này còn kéo đến trụ sở UBND TX.Phú Mỹ, nhà riêng lãnh đạo TX.Phú Mỹ để hô hào gây áp lực. Trước sự việc trên, Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ 2 người thuộc Công ty Alibaba.

Dù vậy theo luật sư Hoàng Thu, Công ty luật Hoàng Thu, thời gian qua các dự án “ma” lừa bán nhà đất bùng nổ bởi những cơ quan thực thi pháp luật xử lý không nghiêm, khiến các đối tượng vi phạm có dấu hiệu xem thường pháp luật. Hệ lụy dẫn đến là tình trạng phân lô bán nền trái phép đã diễn ra khắp nơi, lan rộng ở nhiều địa phương và diễn biến khá phức tạp.

Đồng tình với quan điểm trên, luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM, cũng cho rằng việc xử lý của các cơ quan nhà nước không kịp thời và không nghiêm, có tình trạng bỏ mặc cho vi phạm hoành hành, thậm chí có dấu hiệu bao che để các đối tượng lừa đảo, đầu nậu đất, các công ty bất động sản xây dựng hạ tầng không có giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lừa bán đất nền tràn lan nhưng không xử lý.