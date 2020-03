Dự án The Western Capital 'xin' bớt tiện ích, tăng căn hộ

Xén tiện ích, tăng căn hộ

Mới đây Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc, chủ đầu tư dự án The Western Capital (116 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM) đang có văn bản xin điều chỉnh chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất và mật độ xây dựng tại dự án theo hướng lấy phần đất trước đây quy hoạch làm quảng trường nước, tiện ích cho dự án để xây thêm 1 block nhà ở xã hội

Theo ông Nam Long, một khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án, tại thời điểm khách hàng mua căn hộ, chủ đầu tư không chỉ cam kết về việc đầu tư xây dựng khu căn hộ cao cấp với thiết kế tinh tế không gian bên trong căn hộ 100% không bị chắn tầm nhìn, mà còn đảm bảo hài hòa 70% khuôn viên cây xanh và mặt nước… Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư lại đột ngột điều chỉnh quy hoạch lấy phần đất làm quảng trường nước, tiện ích để xây thêm 1 block chung cư 20 tầng và tăng thêm 2 tầng đối với 2 block chung cư đang xây dựng, với số dân tăng từ 780 người lên 1.240 người. “Việc điều chỉnh này chẳng khác nào chủ đầu tư bội tín với khách hàng, tôi kiên quyết phản đối”, ông Nam Long bức xúc.

Nhiều khách hàng khác cũng lên tiếng phản đối việc chủ đầu tư lấy phần đất trước đây là khu vực bố trí quảng trường nước, cây xanh, cảnh quan để xây thêm một block chung cư 20 tầng. Bởi theo họ, nếu việc điều chỉnh quy hoạch được thông qua, khách hàng là những cư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp do giá trị căn hộ bị giảm vì tầm nhìn bị che chắn, ánh sáng tự nhiên bị hạn chế do bị chắn bởi các block A1, A2 tăng từ 12 lên 14 tầng, khu vực quảng trường nước trước đây sẽ bị thay thế bằng block A3 cao 20 tầng.

Chưa kể, việc điều chỉnh quy hoạch này sẽ làm tăng quy mô dân số khi tăng tầng cao, tăng áp lực lên hạ tầng xã hội (do tăng thêm 460 dân (tăng 59%), tăng 222 căn hộ (tăng 57%), mật độ xây dựng tăng thêm 11%, hệ số sử dụng đất tăng thêm 2,2 lần, giảm chỉ tiêu cây xanh tại khu nhà ở xã hội

Dù chưa được duyệt nhưng các căn nhà ở xã hội đã được bán với giá khá cao Ảnh: Đình Sơn

Chưa phê duyệt, đã rao bán tùm lum

Đáng nói, dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt cho điều chỉnh, nhưng những căn nhà ở xã hội tại block A3 đã được rao bán. Chúng tôi đã liên hệ với một nhân viên môi giới tên Tùng và được biết, block A3 đã có chủ trương đầu tư, đầu tháng 5 là có giấy phép xây dựng là bắt đầu khởi công. Diện tích mỗi căn hộ diện tích từ 56 - 69 m2 có giá từ 1,5 - 1,9 tỉ đồng, tức khoảng hơn 26 triệu đồng/m2 nhà ở xã hội. “Hiện mới mở bán nên khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng, sau 7 ngày thanh toán thêm 10% giá trị căn hộ. Chỉ cần chưa có nhà ở TP.HCM là được mua nhà ở xã hội”, ông Tùng cho biết.

Thậm chí Công ty An Lạc Tân là đơn vị phát triển dự án còn khẳng định “chắc nịch” rằng Sở Xây dựng TP.HCM đang duyệt giá bán và sẽ xét duyệt mua các căn nhà ở xã hội này vào tháng 4.2020. “Như thông báo trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ trả kết quả kết quả duyệt giá vào tháng 2.2020. Hiện nay về cơ bản các vấn đề đã được Sở Xây dựng thống nhất. Tuy nhiên Sở đang yêu cầu và điều chỉnh giá bán của chủ đầu tư để phù hợp với dự án, thị trường và nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, do dịch cúm, UBND TP đang tập trung xử lý và các cơ quan hạn chế tập trung đông người. Điều này ảnh hưởng một phần đến thời gian giải quyết hồ sơ. Hiện nay Công ty đang cố gắng hoàn tất mọi thủ tục để trong tháng 4 có kết quả duyệt giá cuối cùng của Sở Xây dựng và thu hồ sơ để Sở Xây dựng xét duyệt mua nhà ở xã hội. Rất mong quý khách hàng đồng hành cùng công ty trong thời gian này”, công văn do ông Nguyễn Tấn Hòa, Phó tổng giám đốc Công ty An Lạc Tân ký gửi đến các khách hàng ngày 17.2 nêu rõ.

Một điều nữa, theo các khách hàng mua nhà tại đây, căn cứ theo hợp đồng mua bán chủ đầu tư đã ký với khách hàng, dự kiến đến quý 4/2019 khách hàng sẽ được bàn giao nhà. Tuy nhiên tiến độ triển khai xây dựng khu nhà đang bị trễ hạn.

“Cư dân chúng tôi luôn tôn trọng các cam kết với chủ đầu tư khi thanh toán tiền mua căn hộ theo đúng tiến độ quy định tại hợp đồng và đề nghị chủ đầu tư cũng phải tôn trọng các cam kết của chính mình và tôn trọng chúng tôi”, một khách hàng mua căn hộ tại đây cho hay.

Phản đối điều chỉnh quy hoạch

Về những vấn đề này, ông Bùi Đức Tiến, Phó giám đốc Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc cho biết, trong hợp đồng mua bán chủ đầu tư đã ký với khách hàng giao nhà vào quý 4.2019. Tuy nhiên, có thể chậm thêm 6 tháng, nghĩa là có thể chậm đến tháng 6.2020 nên chủ đầu tư chưa chậm tiến độ. Hơn 600 căn hộ đã ký hợp đồng mua bán thì đến nay có khoảng 70% khách hàng đã ký lại phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư quy định thời gian bàn giao nhà đến tháng 6.2020, cộng thêm biên độ đến tháng 12.2020 là thời hạn cuối giao nhà.

Liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng thêm 1 block A3, ông Tiến thừa nhận, mới là đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan chức năng chưa có cấp phép, phê duyệt. Khu đất này là phần diện tích công cộng, được thiết kế làm sân chơi.

Về việc bán những căn nhà ở xã hội tại block A3, ông Tiến khẳng định chủ đầu tư chưa thực hiện bất kỳ một giao dịch nào hay thực hiện đặt cọc, giữ chỗ nào liên quan đến việc mua bán nhà ở xã hội.

Theo thông tin chúng tôi có được, hiện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã có công văn xin ý kiến của Sở Xây dựng TP.HCM, UBNQ quận 6 về việc điều chỉnh quy hoạch của dự án. Hiện chính quyền quận 6 cũng đã phát phiếu hỏi ý kiến các khách hàng tại dự án. Trong khi đó, dù chúng tôi đã liên hệ với Sở Xây dựng từ lâu để hỏi về việc điều chỉnh quy hoạch tại dự án, nhưng vẫn chưa được hồi âm.