Đủ chiêu lách chốt

Trước đó 1 ngày, cũng tại chốt kiểm soát này, Tổ công tác Công an Hà Nội đã kiểm tra ô tô có biển kiểm soát 49C-225.60, phát hiện sử dụng giấy nhận diện QR Code để đi “luồng xanh” giả. Người điều khiển phương tiện là anh V.T.H cho biết giấy nhận diện được đăng ký qua Hợp tác xã, anh H. nhận QR Code qua tin nhắn Zalo rồi in ra, sử dụng để lưu thông trên đường. Cả 5 trường hợp vi phạm trên sau đó đã được cơ quan chức năng trực chốt bàn giao lại cho Công an xã Châu Can, H.Phú Xuyên điều tra xử lý.