Đủ kiểu lừa đảo vay tiền qua app

Trao đổi với chúng tôi ngày 18.8, chị T.T (tỉnh Ninh Bình) chưa hết bàng hoàng sau khi bị các app đòi nợ kiểu khủng bố . Chuyện bắt đầu từ khi điện thoại chị T.T nhận tin nhắn được cho vay số tiền 50 triệu đồng, trả phí 4 triệu đồng. Do không có tiền, chị T. được người gửi tin nhắn hướng dẫn vay tại nhiều app khác, mỗi app một ít cho đủ khoản phí 4 triệu. Nhưng vay xong khoản phí, thực hiện các bước đăng nhập tài khoản, nhập mật khẩu đủ… thì app này thông báo “tài khoản đóng băng”.

Liên hệ lại, nhân viên nói chị “đăng nhập sai” nên không được duyệt khoản vay 50 triệu, muốn vay thì đóng thêm 10 triệu đồng tiền phí nữa. Chị T.T đành quay qua các app khác để vay cho đủ số tiền 10 triệu. Thế nhưng dù đóng tổng cộng tới 14 triệu đồng mà chị vẫn không vay được khoản 50 triệu đồng kia. “Tôi đã chụp lại màn hình các bước, cả số mật khẩu… lúc thực hiện vay lần 2 nhưng hệ thống vẫn báo “tài khoản đóng băng”. Khi tôi đưa ra hình ảnh mình đã chụp thì họ tắt điện thoại, không liên lạc được nữa”, chị kể.

Biết mình bị lừa và nghi những app được giới thiệu vay 14 triệu kia là cùng một nhóm, chị T. quyết định không trả nợ thì tai họa ập xuống. Mỗi ngày, số điện thoại của chị nhận cả trăm cuộc gọi từ nhóm đòi nợ với những lời lẽ thô tục, chửi bới, có những cuộc gọi vào 12 giờ đêm, 1 - 2 giờ sáng. Khi chị T. tắt máy, chúng quay qua “khủng bố” ba mẹ, bạn bè của chị. Chưa hết, nhóm cho vay còn lấy hình ảnh của chị trên Facebook lồng ghép vào những trang web đen với lời giới thiệu như “đang có nhu cầu tìm việc trả nợ”.

“Tôi bị khủng hoảng, suy sụp vì ngoài những kẻ cho vay bêu xấu mình khắp nơi, phía gia đình, người thân, bạn bè còn bàn tán, dị nghị. Nhiều ngày liền tôi không ngủ được, nghĩ quẩn hay là chết quách cho xong. Sau đó nhận được sự tư vấn, tôi đã bình tĩnh lại và ra công an tố cáo. Lần đầu tiên vay tiền qua app, tởn đến già”, chị nói.

Anh Quang (tỉnh Nghệ An) vay 3 triệu đồng qua app hồi tháng 7 nhưng sau khi trừ đi các khoản phí, anh nhận được 1,9 triệu đồng. Sau 7 ngày, anh phải trả đủ 3 triệu đồng, nếu quá hạn tiền lãi sẽ tính 10%/ngày. Do thời gian vay ngắn nên anh phải tiếp tục vay các app khác trả cho khoản nợ cũ. Thế là từ 3 triệu đồng thành 180 triệu đồng và do mất khả năng chi trả nên lãi mẹ đẻ lãi con dẫn đến số nợ lên tới 300 triệu đồng. Khi không trả được nợ, anh Quang cũng bị khủng bố tin nhắn, điện thoại, lấy ảnh anh ghép sửa thành ảnh đồi trụy đăng trên mạng xã hội ; điện thoại “khủng bố” cả người thân và bạn bè anh… Anh Quang cho hay: “Tôi đã liên hệ với app và đề nghị được trả chậm số tiền vay cũng như lãi, một số app đồng ý nhưng một số không chấp nhận. Mọi người đừng vay qua app, dính vào những app như thế này sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn giống tôi, không có lối thoát”.