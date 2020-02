Du lịch tránh dịch Covid-19

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 17.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả mà còn an toàn một cách tự nhiên, nhờ vào điều kiện thời tiết ấm áp trên cả nước. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt, khách du lịch có thể đến Việt Nam không chỉ để an toàn, để khỏe mạnh hơn mà còn có trải nhiệm thú vị.