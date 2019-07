Dự thầu cao tốc Bắc - Nam: Nhà đầu tư Trung Quốc áp đảo

Danh sách các nhà đầu tư tham gia sơ tuyển dự thầu cao tốc Bắc - Nam Đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An): 6 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó có 4 doanh nghiệp nước ngoài, liên danh. Gồm: Công ty cơ khí cảng Trung Quốc (TQ); Công ty Daewoo E&C (Hàn Quốc); liên danh Tập đoàn xây dựng đường sắt TQ - Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng đường sắt TQ - Công ty CP TASCO; liên danh Cầu đường Sinohydro-Powerchina (TQ). Đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh): 10 nhà đầu tư, trong đó 7 nước ngoài, gồm: Công ty cơ khí cảng TQ; Công ty Hyundai E&C (Hàn Quốc); liên danh Tập đoàn xây dựng đường sắt TQ - Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng đường sắt TQ - Công ty CP TASCO; liên danh Cầu đường Sinohydro - Powerchina (TQ); Công ty Lotte E&C (Hàn Quốc); Công ty POSCO E&C (Hàn Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và xây dựng Vân Nam (TQ). Đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - QL 45 (Thanh Hóa): 11 nhà đầu tư, trong đó 9 nước ngoài. Gồm 1 doanh nghiệp VN liên danh với nhà đầu tư TQ; 2 doanh nghiệp Hàn Quốc, 5 doanh nghiệp TQ và 1 doanh nghiệp Pháp. QL45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa): Không có nhà đầu tư trong nước, chỉ có 5 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài, gồm: Daewoo E&C (Hàn Quốc), China Railway 16th Bureau Group (TQ), liên danh Tập đoàn cầu và đường TQ, Metallurgical Corporation of China Ltd, liên danh Vinci Highways - Horizon Invest (Pháp). Đoạn Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa): 8 đơn vị, trong đó có 4 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài. Đó là Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và xây dựng Vân Nam (TQ), Tập đoàn cầu và đường TQ, và hai liên danh giữa công ty VN và doanh nghiệp TQ. Đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa) - Vĩnh Hảo (Bình Thuận): 6 đơn vị, trong đó 4 doanh nghiệp, liên danh nước ngoài là Công ty POSCO E&C VN, Công ty cơ khí cảng TQ, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi công Vân Nam, liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp - Công ty đường sắt 21 TQ - Công ty TNHH xây dựng Tự Lập. Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận): 5 nhà đầu tư, trong đó có 3 doanh nghiệp, liên danh nước ngoài gồm: Tổng công ty cầu và đường TQ; liên danh China National Machinery Import & Export Corp - Công ty đường sắt 21 TQ - Công ty TNHH xây dựng Tự Lập; liên danh Công ty TNHH China Gezhouba Group - Công ty CP đầu tư xây dựng 194 - Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng 620. Đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (Đồng Nai): 3 nhà đầu tư độc lập là China Railway 16th Bureau Group; Hyundai E&C; Lotte E&C. 6 liên danh gồm liên danh Công ty cơ khí cảng TQ - Công ty CP đầu tư xây dựng 194; CRIG - CRCI - Nguyen Minh; liên danh Công ty hữu hạn CP Tập đoàn Cát Châu Bá (CGGC) - Công ty CP FECON; liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova - GS E&C; Metro Pacific Tollways Corporation - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng 620 (MPTC - CIENCO 6 - IDIC 620); VINCI Highways - Horizon Invest (Pháp). Các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện cao tốc Bắc - Nam