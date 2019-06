Huy động vốn trong dân để tránh ‘trao’ cao tốc Bắc - Nam vào tay nhà thầu Trung Quốc?

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể sáng 5.6, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) gửi câu hỏi về cao tốc Bắc - Nam đến cả Bộ trưởng và Chính phủ.

Theo đại biểu Nghĩa, vừa qua nhiều cử tri, trong đó có nhiều chuyên gia kinh tế, kỹ thuật của nước ta, rất bức xúc về thông tin chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc - Nam.

Cử tri cho rằng, đây là hiểu sai, là do chúng ta xúc tiến chưa tốt. Cử tri đề nghị dự án cao tốc Bắc - Nam phải là công trình tiêu biểu của các thế hệ hiện nay để lại cho con cháu hàng trăm năm sau , do đó, con đường này cần phải là một dự án chất lượng cao, bền vững, bảo đảm các yêu cầu chính trị, kinh tế - xã hội và đặc biệt là bảo đảm về an ninh, quốc phòng.