Đường sắt chờ cuộc 'đại phẫu'

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, tổng số hành khách đi tàu là 12.793 người, giảm tới 66,5% so với cùng kỳ tết 2020. Sự sụt giảm này có nguyên nhân khách quan do sự bùng phát dịch Covid-19 trước tết khiến hành khách trả vé tàu ồ ạt , đường sắt phải hủy nhiều đoàn tàu. Cụ thể, tàu Thống Nhất chỉ có 16 đoàn tàu, giảm gần 16% so với năm 2020, tàu địa phương có 30 đoàn, giảm 38% so với 2020.