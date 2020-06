Đường trên cao 15 năm nằm giấy

Trong 5 năm qua, lực lượng an ninh Cảng hàng không Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện, ngăn chặn và chuyển giao cho Công an huyện Đức Trọng hơn 50 vụ việc liên quan đến an toàn hàng không