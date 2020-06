Ùn tắc, ô nhiễm gia tăng nhanh theo tốc độ đô thị hóa

Ở Việt Nam, tỷ lệ dân số thành thị từ mức rất thấp, 7,61% vào năm 1921 lên đến 34,68% vào năm 2019. Không chỉ tăng lên về tỷ lệ dân số thành thị, mà còn thể hiện ở việc “cao lên”, “sâu xuống” và “rộng ra” của các thành phố, thị xã, thị trấn, ở sự tăng lên của số trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Đặc biệt, các “chợ lao động” cách đây một vài chục năm hiện đã gần như không còn. Người gồng gánh bán hàng rong ở khu vực thành thị cũng giảm. Nhiều đoạn sông rạch ở thành phố đã được ngầm hóa, nhiều đoạn đường trên cao, đường hầm, cầu vượt... được hình thành. Nhiều nhà cao tầng được xây dựng…

Việc tăng lên và tăng tương đối nhanh của tỷ lệ dân số thành thị là do nhiều yếu tố.

Có yếu tố do sự mở rộng, thành lập các thành phố, thị xã, thị trấn. So với năm 2000, số đơn vị hành chính thuộc khu vực thành thị đã tăng lên. Cụ thể, số thành phố trực thuộc trung ương tăng 1 (5 so với 4); số thành phố trực thuộc tỉnh tăng 51 (là 71 so với 20, do số thị xã nâng cấp lên thành phố); số quận tăng 16 (là 49 so với 33, do số huyện chuyển thành thị xã); số thị xã giảm 14, do nâng cấp lên thành phố thuộc tỉnh; số huyện tăng 38 (từ 507 lên 545, do tách huyện); số phường tăng 578 (từ 1018 lên 1596, do nâng cấp và thành phường mới); số thị trấn tăng 34 (từ 563 lên 607, do thành lập mới). Như vậy, số đơn vị hành chính phường và thị trấn tăng 612. Tuy là một trong những yếu tố góp phần làm tăng tỷ lệ dân số thành thị , nhưng việc tăng số đơn vị hành chính cũng là một trong những yếu tố làm tăng trụ sở, tổ chức, bộ máy, biên chế và đây là một trong những công việc tuy bắt đầu thực hiện, nhưng cấp bách mà Đảng và Nhà nước phải quyết liệt giải quyết hơn nữa ( Trung Quốc có dân số đông gấp 15 lần, Indonesia có dân số đông gấp trên 3 lần, nhưng số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chưa bằng một nửa của Việt Nam).