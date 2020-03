Dứt khoát phải giảm giá heo hơi về 75.000 đồng/kg

Trao đổi với báo chí ngày 10.3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết giá heo hơi bán lẻ ở nhiều nơi hiện còn ở mức cao hơn so với giá tham chiếu 75.000 đồng/kg từ các doanh nghiệp lớn là chịu ảnh hưởng, hậu quả giảm tổng đàn do dịch tả lợn châu Phi năm 2019, thứ hai là ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc khi giá lợn còn ở mức cao. Bên cạnh đó, chi phí chăn nuôi hiện nay tăng do áp dụng các biện pháp an toàn sinh học phòng chống dịch bệnh.