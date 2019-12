EVN lãi gần 700 tỉ từ kinh doanh điện năm 2018

Với doanh thu bán điện năm 2018 là hơn 332.983 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017 trong khi chi phí là 332.284 tỉ đồng, năm 2018, EVN lãi 698,701 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

Con số này được Bộ Công thương vừa công bố chiều nay, 18.12, tại buổi công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN.

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), sản lượng điện thương ph ẩm thực hiện năm 2018 là 192,36 tỉ kWh, tăng 10,14% so với năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2018 là 332.983,34 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.

Trong khi đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 332.284,64 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018 là 1.727,41 đồng/kWh, tăng 3,58% so với năm 2017.

Nhờ vậy, năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN đang mang về khoản lãi 698,701 tỉ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47% (năm 2017, khoản lãi này là 2.792 tỉ đồng).

Tuy nhiên, theo Bộ Công thương, vẫn còn một số chi phí chưa được tính đủ trong giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018. Điển hình là một phần khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2015 và khoản chênh lệch tỷ giá của cả năm 2017 với tổng số tiền 3.090,9 tỉ đồng được treo lại do năm 2018 không điều chỉnh giá bán điện.

Đi vào bóc tách giá thành sản xuất kinh doanh điện của từng khâu, Bộ Công thương cho hay, nhiều nhất là với khâu phát điện, khi tổng chi phí là 255.680 tỉ đồng, so với năm 2017, chi phí khâu phát điện năm 2018 tăng do một số yếu tố sau:

Năm 2018, tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện đạt khoảng 365 tỉ m3, thấp hơn khoảng 12 tỉ m3 so với năm 2017, do đó, sản lượng điện từ thủy điện năm 2018 thấp hơn năm 2017, sản lượng điện huy động từ các nguồn điện khác như nhiệt điện than, tua bin khí, năng lượng tái tạo… cao hơn so với 2017.

Về giá than, năm 2018, giá than nhập tăng mạnh, cụ thể là giá than Coalfax và giá than NewCastle Index bình quân tăng so với năm 2017 lần lượt là 20,42% và 21,34%. Giá than nhập khẩu tăng làm tăng chi phí mua điện từ các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu như Formosa Đồng Nai, Formosa Hà Tĩnh và Duyên Hải 3.

Về giá dầu: giá dầu trong nước gồm DO, FO bình quân năm 2018 tăng so với 2017 lần lượt là 22% và 20,7%. Giá dầu tăng đã làm tăng chi phí mua điện khi huy động các nhà máy nhiệt điện chạy dầu. Tương tự, giá dầu HSFO thế giới năm 2018 tăng cao so với năm 2017 khoảng 31,9%. Về tỷ giá, tỷ giá USD bình quân năm 2018 tăng 1,37% so với năm 2017.

Ngoài ra chi phí các khoản thuế, phí và tiền phải nộp theo quy định cũng tăng, như thuế tài nguyên nước tăng so với năm 2017, cụ thể là thuế tài nguyên nước; phí môi trường rừng tăng từ 20 đồng/kWh năm 2017 lên 36 đồng/kWh năm 2018.