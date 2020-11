FDI từ Mỹ có thể chững lại vì Covid-19

Dự án điện khí sử dụng khí hóa lỏng Bạc Liêu, do Delta Offshore Energy thực hiện, có tổng mức đầu tư lên đến 50 tỉ USD trong vòng 25 năm và 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo luật Đầu tư của Việt Nam. Tại diễn đàn này, các nhà đầu tư Mỹ cũng bày tỏ quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.

FDI từ Mỹ vào VN sẽ chững lại thời gian sau Covid-19, đợt 1 vào tháng 4, Mỹ có đợt cho nghỉ việc hàng loạt vì Covid-19, sản xuất ngưng trệ, đóng cửa. Sắp tới, khoảng cuối tháng 11, dự kiến sẽ có giảm lao động đợt 2. Như vậy, doanh nghiệp lại gặp nhiều khó khăn hơn, chiến lược mở rộng đầu tư hay đầu tư mới ở nước ngoài sẽ phải xem xét lại. Ông Robert Trần

Theo một chuyên gia tư vấn đầu tư các dự án nước ngoài, các dự án đầu tư lớn liên quan năng lượng của Mỹ vào Việt Nam thuộc quỹ an ninh năng lượng cho khu vực trị giá 80 tỉ USD được thành lập bởi liên minh 3 nước Mỹ - Úc - Nhật. Mục đích của liên minh này là giúp bình ổn, an toàn và an ninh cho thị trường năng lượng, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia được các nhà đầu tư quan tâm và theo đuổi.