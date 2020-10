Gần 11.000 tỉ đồng đổ vào chứng khoán sau tin Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19

Trong phiên sáng 2.10, nhiều cổ phiếu chỉ tăng giảm nhẹ nhưng đến đầu phiên giao dịch buổi chiều, thị trường bất ngờ gặp áp lực bán tháo mạnh ngay sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump thông báo ông và vợ, đệ nhất phu nhân Melania Trump, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 . Hàng loạt cổ phiếu trụ cột lao dốc mạnh khiến các chỉ số mất đà tăng. Có thời điểm VN-Index giảm đến 14 điểm. Tuy nhiên, lực cầu tham gia mạnh giúp nhiều cổ phiếu trụ cột hồi phục. Trong đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng khá mạnh như ACB cộng 2,2% lên 23.000 đồng/cổ phiếu, CTG tăng 1,3% lên 26.950 đồng/cổ phiếu… Dù vậy, số lượng cổ phiếu blue-chips bị giảm vẫn lớn như VPB giảm 1,9%, ACV giảm 1,6%, HVN giảm 1,6%, VHM giảm 1,6%, MSN giảm 1,5%...

Điều đó khiến VN-Index đóng cửa vẫn giảm 4,18 điểm xuống 909,91 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 1,41 điểm lên 134,91 điểm. Thanh khoản thị trường chứng khoán ở mức rất cao với giá trị giao dịch hơn 10.700 tỉ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch là 685 triệu cổ phiếu.

Thông tin về việc Tổng thống Donald Trump và phu nhân nhiễm Covid -19 cũng đẩy chỉ số Dow Jones giảm 439 điểm, tương đương 1,59% vào lúc gần 13 giờ Việt Nam; S&P 500 giảm 53,25 điểm, tương đương 1,58%, Nasdaq giảm 222,75 điểm, tương đương 1,92%. Tuy nhiên đến 15g30, tốc độ giảm của các chỉ sổ này cũng chậm lại khi Dow Jones chỉ còn giảm 300 điểm; S&P 500 chỉ giảm 39,25 điểm hay Nasdaq còn giảm 182 điểm…

Thị trường chứng khoán tại châu Á diễn biến trái chiều. Cụ thể, chỉ số Nikkei của Nhật giảm 0,67% xuống 23.029,90 điểm; Shanghai của Trung Quốc giảm 0,2% xuống 3.218,05 điểm; S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,39% còn 5.791,50 điểm; Thai Index của Thái Lan mất 0,58% còn 1.240,4 điểm… Ngược lại, chỉ số HangSeng của Hồng Kông cộng thêm 0,79% lên 23.459,05 điểm; Kospi của Hàn Quốc tăng 0,86% lên 2.327,89 điểm; KLCI của Malaysia tăng 0,23% lên 1.500,22 điểm…

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tín hiệu phục hồi nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từng bước trở lại trạng thái bình thường. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 9 thấp hơn 5,8% so với đầu năm 2020. Ngược lại HNX-Index tăng đến 29,68% và UPCoM-Index cũng tăng 9,14% so với đầu năm.

Tính chung 9 tháng, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán ước tính đạt 228.800 tỉ đồng, tăng 1,43% so với cùng kỳ năm trước. Vốn hóa thị trường tính đến ngày 18.9 đạt 4,26 triệu tỉ đồng, giảm 2,8% so với cuối năm 2019; giá trị giao dịch bình quân 9 tháng trên thị trường đạt 5.835 tỉ đồng/phiên, tăng 25,3% so với bình quân năm 2019…