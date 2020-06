GDP quý 2 tăng thấp nhất gần 10 năm qua

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 ước tính tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý 2 các năm trong giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,38%; khu vực dịch vụ giảm 1,76%.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân là do kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 , Chính phủ chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm giãn cách xã hội

Kinh tế quý 2 gặp nhiều khó khăn do Covid-19

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Khu vực dịch vụ trong 6 tháng đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 2011 - 2020.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6.2020 tăng 0,66% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao 3 đợt liên tiếp và giá thịt lợn tiếp tục tăng trong những ngày đầu tháng 6. Bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020 .