Giá bất động sản TP. Thủ Đức tăng nóng

Tại buổi công bố tại báo cáo thị trường quý 3.2020 của Batdongsan.com.vn mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn nhận định, giá và giao dịch nhà đất tại khu Đông có xu hướng tăng khi đề án TP. Thủ Đức được thông qua chủ trương đầu tư.

Theo đó, tổng lượng tin rao bán bất động sản tại khu Đông trong quý 3 vừa qua tăng cao nhất so với các khu vực khác. Hầu hết những dự án ghi nhận nhu cầu tìm kiếm cao tập trung ở các quận khu Đông như: Vinhomes Origami, Precia Thủ Thiêm, Saigon Avanue, Sarafi Khang Điền… Trong khi đó, khu vực An Phú, Thủ Thiêm và khu công nghệ cao TP.HCM trở thành những khu vực trọng điểm ghi nhận nhu cầu tìm mua bất động sản cao. Chính vì vậy, khu vực này đã hình thành mức giá bán cao hơn so với hai quý trước.