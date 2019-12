Giá cà phê ngày 12.12: Quay đầu giảm mạnh

Mức giá dao động trên toàn vùng nguyên liệu là 32.700 - 33.100 đồng/kg. Cụ thể, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất 32.700 đồng/kg và cao nhất tại Đắk Nông với 33.100 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá cà phê tại các kho quanh cảng TP.HCM cũng giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, nhưng so mặt bằng giá trong nước vẫn cao hơn, giá giao tại cảng hôm nay 34.400 đồng/kg.

Trên sàn ICR Europe, cà phê robusta giao tháng 1.2020 giảm thêm 77 USD, thấp hơn 5%, xuống 1.413 USD/tấn, giao tháng 3.2020 giảm 26 USD, tỷ lệ giảm gần 1,8% xuống 1.427 USD/tấn. Trước đó, ngày 11.12, cà phê robusta giao tháng 1 là 1.490 USD/tấn và giao tháng 3 là 1.453 USD/tấn. Hôm qua, giao dịch mức cao nhất có khi lên đến 1.512 USD/tấn. Cũng trên sàn này, cà phê arabica lại tăng 1,9 USD/tấn tương đương mức tăng 1,4% lên 135.20 USD/tấn giao tháng 3.2020. Tuy nhiên, trên sàn ICE US, giá cà phê arabica lại đang tăng gần 1,5% tại các kỳ hạn.

Tổ chức cà phê thế giới ICO dự báo, cà phê thế giới niên vụ 2019 - 2020 sẽ thâm hụt 502.000 bao so với dư thừa 3,7 triệu bao trong niên vụ trước. Như vậy, chuyên gia cà phê dự báo, giá cà phê niên vụ tới khó giảm sâu do thị trường thế giới giảm so với niên vụ trước. Đây có thể là thông tin hỗ trợ cho thị trường trong nước khi giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 11 trung bình ở mức 1.725 USD/tấn giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước.