Giá cà phê ngày 8.6.2020: Tăng vững trên thị trường

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên phiên hôm nay (8.6) giữ vững mức 31.900 – 32.500 đồng/kg sau phiên tăng mạnh cuối tuần. Lâm Đồng là tỉnh duy nhất dưới mức 32.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại đều giao dịch trên mức này. Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 1.200 – 1.400 đồng/kg. Giá cà ph ê đứng ở mức cao do hiện tại ở các tỉnh Tây Nguyên, nguồn cung không còn nhiều.

Trên thị trường thế giới , hai sàn giao dịch cuối tuần đồng loạt tăng. Giá arabica kỳ hạn tháng 7.2020 cộng 0,75 cent, tương đương 0,76%, lên 98,90 cent/cân (Anh) (tương đương khoảng 2.197 USD/tấn); robusta giao cùng kỳ hạn tăng 37 USD, tương đương 3,09%, chốt tại 1.233 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Indonesia, cà phê robusta Sumatra của tỉnh Lampung tăng thêm 50 USD lên 340 - 350 USD/tấn. Giá tăng trong tuần qua do đồng USD yếu hơn so với đồng rupiah. Đồng rupiah của Indonesia đã tăng hơn 3% so với USD trong tuần qua. Indonesia đã xuất khẩu 7.966,2 tấn cà phê robusta Sumatra từ tỉnh Lampung trong tháng 5, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù giá cà phê phục hồi sau khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nới lỏng lệnh phong tỏa, nhưng áp lực bán hàng vụ mới kết hợp với đồng real Brazil suy yếu, sẽ tiếp tục gây bất lợi đến thị trường cà phê trong ngắn hạn và trung hạn. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế thế giới vẫn còn hạn chế sẽ làm giảm lượng cà phê tiêu thụ.