Giá heo, gà sống giảm mạnh nhưng giá thịt heo vẫn cao

Hiện giá heo sống trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019. Tương tự, giá gà thịt tại các tỉnh, thành phố phía nam cũng có xu hướng giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên nhu cầu giảm, việc vận chuyển cũng gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, giá thịt tại các cửa hàng, các siêu thị mini, các chợ truyền thống và các siêu thị vẫn cao do chi phí liên quan đồng loạt tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển. Trên thực tế, người tiêu dùng hiện nay tại TP.HCM vẫn phải mua thịt heo, thịt gà với giá tăng cao 40 - 50% so với trước khi dịch bùng phát trở lại.

Cụ thể theo chị Loan (quận 7, TP.HCM), một số siêu thị lớn giá thịt heo chỉ nhích nhẹ không đáng kể so với trước như thịt cốt lếch 145.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg; thịt nạc xay 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; thịt bò xào vẫn 200.000 đồng/kg... nhưng rất nhanh hết hàng. Mỗi tuần đi chợ một lần không mua được hàng ở siêu thị nên chị đành phải đặt mua hàng online thì giá thịt cốt lếch là 200.000 đồng/kg, nạc dăm hay thịt đùi là 210.000 đồng/kg; bò xào lên 280.000 đồng/kg và sườn non lên 280.000 đồng/kg; gà ta là 220.000 đồng/kg...

“Người bán nào cũng nói do giãn cách, vận chuyển khó khăn nên nhiều chi phí đều tăng lên và họ phải cộng vào giá thịt heo, thịt gà. Chịu thì mua không thì nhịn ăn chứ làm sao chen vô siêu thị được, mà vô đến nơi thì không còn gì nữa nên dù biết giá trong siêu thị rẻ hơn cũng chịu thua”, chị Loan nói.

Nếu thử so sánh vào đầu năm nay, giá heo hơi dao động ở mức cao từ 75.000 - 80.000 đồng/kg thì giá thịt heo đến tay người dùng cũng chỉ dao động xoay quanh mức 140.000 - 150.000 đồng/kg thịt đùi, thịt nạc dăm, cốt lếch cũng dưới 150.000 đồng/kg... Như vậy mặc dù thịt heo sống đã lao dốc từ đầu năm đến nay nhưng giá thịt lại đi ngược tăng thẳng đứng khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thịt gia súc và gia cầm đạt hơn 3,22 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan này dự báo sản lượng thịt gia súc và gia cầm trong quý 3/2021 đạt khoảng 1,387 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi 6 tháng cuối năm 2021 được dự báo sẽ giảm so với 6 tháng đầu năm nay...