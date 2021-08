Chi tiêu nhảy vọt trong mùa dịch

Dù trước kia hiếm khi phải ghi lại chi tiết tiền chi tiêu trong gia đình, nhất là tiền chợ, nhưng hơn một tháng qua, chị Thu An (ngụ Q.3, TP.HCM) đã phải làm động tác này vì thấy “sao nhanh hết tiền quá”.

Đầu tuần này, sau khi đặt mua một số thực phẩm cho gia đình, chị ngồi bần thần và liệt kê: 1 kg tôm giá 260.000 đồng/kg, cao hơn 80.000 đồng/kg so với trước khi dịch Covid-19 ; cá nục nhí 130.000 đồng/kg, cao hơn 60.000 đồng/kg; sườn non 320.000 đồng/kg, cao hơn 60.000 - 70.000 đồng/kg; ba rọi lên 250.000 đồng/kg, tăng 70.000 đồng/kg... Chưa kể rau xanh toàn tăng gần gấp đôi và cũng hạn chế đi chợ nên gia đình chị đã phải giảm số lượng so với trước. “Chỉ riêng tiền chợ trong tháng 7 tăng thêm hơn 3 triệu đồng, lên gần cả chục triệu. May mà giờ cũng làm việc ở nhà nên không chi thêm những khoản la cà quán xá hay ra đường”, chị Thu An chia sẻ.