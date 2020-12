Giá heo hơi hôm nay 24.12.2020: Miền Bắc tiến gần mốc 80.000 đồng/kg

Thông tin từ hai chợ đầu mối TP.HCM, lượng heo về hôm nay gần 6.000 con, cao hơn hôm qua vài giá do nhu cầu mua thịt heo ăn lễ Giáng sinh tăng cao. Việc giá heo hơi tăng liên tục trong tuần qua khiến người tiêu dùng lo ngại giá thịt heo tiếp tục tăng mạnh trong dịp Tết nguyên đán tới. Tuy nhiên, theo dự báo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), giá thịt heo có chiều hướng tăng trở lại là quy luật cung cầu vào mỗi cuối năm. Song giá heo hơi sẽ không cao hơn mức 80.000 đồng/kg do sau khi bùng phát dịch tả heo châu Phi trong năm 2020, nhiều trại đã kịp tái đàn đạt 85% so với lúc cao điểm.