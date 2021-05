Giá heo hơi hôm nay 28.5.2021: Heo khổng lồ giúp giá heo hơi Trung Quốc giảm

Pig Progress và các trang tin quốc tế , Theo trang giá heo hơi tại Trung Quốc đã giảm mạnh trong năm nay, xuống mức thất nhất trong hơn 1,5 năm qua, hiện duy trì mức 71.000 - 78.000 đồng/kg, cao hơn giá heo hơi tại Việt Nam khoảng 6.000 đồng/kg. Các chuyên gia cho rằng, một lượng lớn heo “khổng lồ” nặng đến 200 - 300 kg, nhiều thời điểm được "nuôi ráng" đến 500 - 700 kg... đang “giúp” thị trường thịt heo tại quốc gia này giảm giá mạnh, giá heo hơi giảm đến 40% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán

Đó là loại heo được các nhà khoa học Trung Quốc thay đổi gen, to gấp đôi, gấp ba so với heo bình thường, nhằm khắc phục tình trạng thiếu thịt nghiêm trọng tại thị trường này trong 2 năm qua. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đang tạo áp lực lớn cho các nhà nuôi heo “khổng lồ” này và họ tìm cách bán tháo. Đây là một trong lý do giá heo hơi tại đây giảm mạnh từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Theo Bloomberg, việc tạo ra những con heo biến đổi gen, tăng sản lượng như là cuộc chạy đua vũ khí công nghệ sinh học, xảy ra bất chấp cuộc chiến thương mại với Mỹ, dân số già hóa nhanh chóng và nguồn tài nguyên để cung cấp cho 1,4 tỉ người Trung Quốc đang cạn kiệt.

Ngoài ra, số liệu cho thấy, thịt heo đông lạnh nhập khẩu trong quý 1 của Trung Quốc đạt khoảng 1,17 triệu tấn, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái cũng khiến nguồn cung tại thị trường này khá dồi dào.Trong khi heo hơi tại miền Bắc giảm nhẹ 1 giá thì nhiều nơi ở khu vực phía Nam lại tăng 1-2 giá.

Tại Việt Nam, giá heo hơi có dấu hiệu “hạ nhiệt” trong nửa tháng trở lại đây, nhiều thời điểm toàn thị trường rớt khỏi mốc 70.000 đồng/kg. Ngày 28.5, tại thủ đô Hà Nội và Hưng Yên, giá heo hơi giảm nhẹ 1 giá, giao dịch phổ biến ở mức 70.000 đồng/kg; Tuyên Quang và Thái Nguyên cũng lùi 1 giá, về 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại trong khu vực phía bắc có giá heo hơi dao động từ 64.000 - 70.000 đồng/kg. Tại miền Trung, giá heo hơi đi ngang ở mức cao, từ 67.000 - 72.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại nhiều nơi ở miền Nam tăng 1-2 giá. Cụ thể, tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh… giá heo hơi được thương lái báo nhích 1-2 giá, lên 70.000 - 72.000 đồng/kg. Giá chung toàn vùng từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Tại 2 chợ đầu mối TP.HCM, tổng lượng heo về chợ khoảng 5.530 con. Theo phản ánh của tiểu thương, giá heo mảnh bán ra hôm nay tốt, dao động từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Trong quý 1, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, Việt Nam nhập khẩu 34.650 tấn thịt heo (mã HS 0203) trị giá 80,07 triệu USD, tăng hơn 100% về lượng lẫn giá trị so cùng kỳ năm ngoái. Ước tính sản lượng thịt heo trong năm nay của cả nước tăng gần 5% lên 2,59 triệu tấn, tiêu thụ thịt heo của Việt Nam năm nay cũng tăng khoảng 3,6% lên 2,78 triệu tấn. Trong đó, nhập khẩu thịt heo đông lạnh ước khoảng 135.000 tấn.