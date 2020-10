Giá rau củ một tuần tăng vọt

Tương tự, tại chợ Bình Thới (Q.11), tiểu thương bán hàng tên Thắm cho biết trong tháng 10, xà lách các loại cũng tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với tháng 9. Không chỉ có các loại bầu bí, cải từ miền Tây tăng 2 tuần nay, nhiều loại rau củ từ Đà Lạt về cũng tăng mạnh. Chẳng hạn, bông cải xanh tháng 9 giá bán lẻ 45.000 đồng/kg, nay 55.000 đồng/kg; cà rốt đầu tháng 10 giá 18.000 - 20.000 đồng/kg, nay 25.000 đồng/kg; bí cô tiên từ 25.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg...

Một người bán hàng tại vựa rau F2.20 lại cho rằng giá rau củ các loại về chợ có tăng mạnh tại khu vựa phía nam do sản xuất gặp mùa mưa, sản lượng giảm mạnh chứ chưa hẳn cung cấp ra thị trường miền Trung đến mức thiếu hụt hàng. 2 ngày nay, giá có giảm nhiệt nhưng so với tháng 9 cũng tăng gấp rưỡi. Tuy giá rau củ quả các loại biến động, nhưng giá heo bán lẻ tại chợ thì không biến động nhiều. Cũng trong ngày 29.10, tại chợ Ông Địa (Q.Tân Bình), sườn non bán lẻ giá 180.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, cốt lết 140.000 đồng/kg, nạc mông 150.000 đồng/kg. Tại chợ Hóc Môn, bảng giá sỉ của sạp Phước An niêm yết giá thịt cốt lết từ 95.000 - 100.000 đồng/kg, sườn già 120.000 - 125.000 đồng/kg, ba rọi lóc 135.000 - 140.000 đồng/kg, ba rọi sườn 145.000 - 155.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 - 130.000 đồng/kg.