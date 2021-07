Giá rau củ tăng, thực phẩm ổn định

M.Phương

Hôm qua 1.7, Bộ Công thương cho biết tại các hệ thống phân phối lớn, công tác chuẩn bị nguồn hàng dự trữ vẫn được duy trì trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 với lượng hàng hóa tăng từ 150 - 500% so với tháng thường và giá cả ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng lên của người dân. Đồng thời, hệ thống phân phối cũng đã sớm làm việc với các địa phương sản xuất nông sản tập trung, có sản lượng lớn để xây dựng kế hoạch, phương án chế biến, dự trữ, vận chuyển, lưu thông tiêu thụ nông sản trong hệ thống và phấn đấu tăng lượng tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh từ 2 lần trở lên so với năm trước. Bên cạnh đó, để việc lưu thông, tiêu thụ nông sản kịp thời hiệu quả, đặc biệt trong yêu cầu, điều kiện phòng chống dịch, Bộ Công thương đề nghị ngành y tế nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về các thủ tục xét nghiệm; tạo điều kiện cho đội ngũ lái xe và người áp tải hàng được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19. Đồng thời, ngành giao thông nghiên cứu hướng dẫn để thực hiện việc phương tiện vận chuyển hàng hóa khi có đầy đủ giấy xác nhận phòng chống dịch được ưu tiên “luồng xanh” để lưu thông trong thời gian ngắn nhất...