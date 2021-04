Giá tiêu liên tiếp sụt giảm, nhập khẩu từ Campuchia tăng đột biến

Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam vụ mùa năm nay nhìn chung giảm đúng như dự báo đầu vụ. Dự báo giá hạt tiêu trong thời gian tới có khả năng sẽ còn giảm do lo ngại về tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2020, xuất khẩu tiê u của Việt Nam chiếm 59% thị phần xuất khẩu hạt tiêu toàn cầu với 285.292 tấn. Dù vậy các doanh nghiệp vẫn nhập khẩu hàng nghìn tấn tiêu từ các nước. Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho thấy trong quý 1/2021, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu 8.143 tấn hạt tiêu từ một số thị trường, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Indonesia và Brazil là 2 quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất vào Việt Nam, chiếm 81,8% tổng lượng nhập khẩu. Mặc dù sản lượng hồ tiêu trong nước dồi dào, song một số doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vẫn nhập hàng nghìn tấn tiêu từ Brazil. Lý do là bởi giá tiêu xuất xứ từ nước này rẻ hơn giá tiêu trong nước 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ngoài ra, đáng chú ý là lượng nhập khẩu hồ tiêu chính ngạch từ Campuchia quý 1/2021 cũng tăng tới 238,5%, đạt 606 tấn.