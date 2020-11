Giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam năm 2020 đạt 3,5 tỉ USD

Chiều 24.11, Diễn đàn Mua bán & Sáp nhập (M&A) 2020 với chủ đề “Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới” do báo Đầu tư tổ chức diễn ra tại TP.HCM. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho biết thị trường M&A Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hàng ngàn giao dịch, đạt tổng giá trị gần 50 tỉ USD trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế trong năm nay. Điều đó khiến giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam năm 2020 suy giảm hơn 51% so với năm 2019, ước đạt 3,5 tỉ USD. Mặc dù vậy, theo tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International, Việt Nam là một trong những thị trường M&A doanh nghiệp năng động và tiềm năng nhất toàn cầu, với chỉ số đầu tư M&A dự báo năm 2020 là 102 điểm, đứng thứ 2 trên thế giới , chỉ sau Mỹ với 108,9 điểm. Hoạt động M&A tại Việt Nam có thể hồi phục trở lại từ giữa năm 2021 với những đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế khi Việt Nam đã cơ bản đạt được “mục tiêu kép” trong năm 2020, vừa kiểm soát được đại dịch Covid-19, vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.