Giá USD hôm nay 22.6.2021: USD tự do quay đầu giảm

Sáng 22.6, giá USD tự do giảm 70 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào xuống 23.160 đồng/USD và bán ra 23.260 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tự do tiếp tục giữ nguyên ở mức 100 đồng. Ngược lại, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày tăng 17 đồng so với hôm qua, lên 23.184 đồng/USD. Tương tự, ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng lên giá mua vào 22.890 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD; Eximbank cũng tăng 20 đồng lên giá mua vào là 22.920 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD...