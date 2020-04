Giá USD ngày 15.4: trong nước tiếp tục đi lên

Đầu ngày 15.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.227 đồng, tăng thêm 4 đồng so với ngày trước đó. Các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục tăng giá USD. Tại Vietcombank, giá USD tăng thêm 15 đồng lên 23.335 đồng - 23.545 đồng/USD; Eximbank tăng thêm 30 đồng lên 23.380 - 23.550 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index theo Kitco đầu ngày 15.4 giảm thêm 0,55 điểm xuống 98,87 điểm so với một ngày trước. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,0988. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng nhẹ lên 1,2618...