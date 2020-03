Giá USD ngày 2.3: Tiếp tục suy yếu từ quốc tế đến trong nước

Sáng nay 2.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.219 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng hầu hết các ngân hàng thương mại trong nước vẫn không thay đổi tỷ giá này. Cụ thể tại Vietcombank, giá mua và bán đầu ngày vẫn được giữ nguyên ở mức 23.140 - 23.310 đồng/USD. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng mua vào 23.160 đồng/USD và bán ra 23.290 đồng/USD như cuối tuần qua...

Chỉ số USD-Index trên Kitco đầu giờ sáng nay tiếp tục đi xuống còn 97,99 điểm, giảm 0,14 điểm so với mức đóng cửa cuối tuần qua. Bên cạnh đó, đồng euro tiếp tục tăng so với USD và đạt mức 1,1054 USD và yen Nhật cũng tăng đạt 0,0093 USD...

Hiện Mỹ đang phải đối mặt với những dấu hiệu đầu tiên của sự lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng kiến thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Vì vậy giới đầu tư dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 3 lần trong những tháng tới. Nếu Fed giảm lãi suất 3 lần, lợi thế lợi nhuận của USD so với một số đồng tiền chủ chốt khác sẽ mất đi và có thể bị suy yếu bởi sự vượt trội so của đồng euro. Tuần trước, đồng euro đã chứng kiến mức tăng lớn nhất so với đồng bạc xanh kể từ tháng 8.2019. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán đồng euro sẽ quay trở lại mức thấp do nền kinh tế của khu vực châu Âu cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm phổi cấp đang lây lan ở các quốc gia này.