Giá USD ngày 25.5.2020: Đi ngang chờ cơ hội

Sáng nay (25.5), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.257 đồng/USD, tăng 15 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng đầu tuần hầu như chưa thay đổi. Chẳng hạn, Vietcombank vẫn giữ giá giao dịch 23.160 – 23.370 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.210 – 23.390 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD- Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đầu ngày giảm nhẹ còn 99,73 điểm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,0908; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% còn 1,2176...