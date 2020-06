Giá USD ngày 7.6.2020: giảm 40 đồng sau một tuần

Chốt cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.245 đồng/USD, giảm 16 đồng so với cuối tuần trước đó. Điều này kéo giá USD tại các ngân hàng thương mại đi xuống. Cụ thể tại Vietcombank, giá USD được chốt tuần là 23.130 – 23.340 đồng/USD, giảm 30 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giảm 40 đồng xuống còn 23.150 – 23.320 đồng/USD; Vietinbank 30 đồng còn 23.152 – 23.332 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do chỉ giảm nhẹ 10 đồng ở chiều mua vào xuống 23.250 đồng/USD và giá bán ra hầu như đứng yên ở mức 23.300 đồng/USD.